VATUTINKI

Заселение 15 квартала микрорайона Десна
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Район Новые Ватутинки

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Московская прописка

Столичные тарифы и льготы

для всех жителей района

Метро

Развитая транспортная сеть.

15 мин до МКАД по Калужскому шоссе. Начало строительства метро в 2025 году.

Школы, сады и поликлиника

Вся социальная инфраструктура

в шаге от дома

Готовая отделка

"Под ключ" в спокойных и светлых тонах

Уютные дворы

Без машин, безопасная

и безбарьерная среда

Хорошая экология

В окружении лесов и водоёмов, парк на реке

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НАЙДЕНО 582 КВАРТИРЫ
микрорайон

Центральный

292 квартиры от 6.9 млн ₽
Студии
от 6.9 млн ₽
1-комн.
от 9.1 млн ₽
2-комн.
от 11.4 млн ₽
3-комн.
от 16.6 млн ₽
микрорайон

Заречный

283 квартиры от 7.6 млн ₽
Студии
от 7.6 млн ₽
1-комн.
от 9.4 млн ₽
2-комн.
от 12.4 млн ₽
3-комн.
от 14.8 млн ₽
микрорайон

Десна

7 квартир от 9.9 млн ₽
1-комн.
от 9.9 млн ₽
2-комн.
от 10.0 млн ₽
3-комн.
от 18.1 млн ₽
микрорайон

Южный

2-комн.
от 13.5 млн ₽
Завершенный проект
микрорайон

Новое Летово

Бизнес-класс
+7 (495) 156-23-98
События

Заселение 15 квартала микрорайона Десна

На текущий момент новоселам 15 квартала мкр. Десна передано более 1 200 квартир
07 Декабря 2023
Строительство

Квартал 9: получено заключение о соответствии

Пройден очередной важный этап, который приближает долгожданную выдачу ключей от 2,5 тысяч квартир
01 Февраля 2024
Строительство

Дома в Квартале 9 получили почтовые адреса

Отличная новость для будущих жителей корпусов 9/1.1, 9/1.2, 9/2.1, 9/2.2, 9/3
12 Января 2024
События

Троицкую линию метро построят до конца 2028 года

Все 17 станций будут построены до конца 2028 года, включая станции «Кедровая» и «Десна» района Новые Ватутинки
10 Января 2024
События

Поздравляем вас с Новым годом!

График работы офиса продаж в период новогодних праздников
28 Декабря 2023
Ипотека

С 23 декабря 2023 года изменяются условия льготных программ ипотеки

Правительство приняло решение скорректировать ряд параметров
18 Декабря 2023
Строительство

В Квартале 9 Новых Ватутинок будет построен детский сад

для 300 малышей
06 Декабря 2023
Строительство

В марте 2024 года в районе откроется ТЦ «Лайнер»

Общая его площадь составляет 15 тысяч кв. метров
30 Ноября 2023
События

В школе №1392 в декабре стартует обучение программированию, которое признано ЮНЕСКО как лучший в мире проект в сфере цифровых технологий для детей

Новые знания и умения позволят детям проводить время в гаджетах с пользой
24 Ноября 2023
События

Строительство первой очереди Троицкой линии метро выходит на финишную прямую

Пройдены все тоннели на участке от «ЗИЛа» до «Коммунарки»
22 Ноября 2023
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Новости

НОВЫЕ ВАТУТИНКИ ЭТО:

МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ

С творческим размахом расположенный в самом сердце Новой Москвы, окруженный живописными лесами и водоемами. Здесь каждый двор имеет свою атмосферу, колорит и уникальный дизайн. 

 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Новоселы не только получают квартиру с отделкой "под ключ", но также могут прикрепиться к новой поликлинике в соседнем дворе и записать детей в школы и сады района.

 

РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Парки, футбольные поля, гимнастический центр, горнолыжные спуски, ледовые дворцы  и многое другое.

Огромное внимание уделяется транспортной доступности и строительству метро.

Подробнее
<p>НОВЫЕ ВАТУТИНКИ ЭТО:</p>
О компании

11 лет

Проекту Новые Ватутинки, в сентябре 2011 года был заложен камень первого дома

4 микрорайона

В составе района: Центральный, Южный, Заречный и Десна

100 домов

Построено в районе Новые Ватутинки

19 500

Квартир района уже обрели своих хозяев

30 000

Жителей уже проживает в районе

3850

Учеников посещают 3 современные школы

1410

Малышей ходят в 5 детских садов, построенных в Новых Ватутинках

550

Посетителей в день может принять наша поликлиника для детей и взрослых

11 домов

В активной стадии строительства

12 км

Расстояние от МКАД до Новых Ватутинок по Калужскому шоссе

10 минут

За это время можно доехать от района до МКАД на автомобиле

2035

В этом году мы планируем завершить строительство района Новые Ватутинки

90 000

Человек и даже больше будет проживать в районе
Наши достижения
наш vk
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Жизнь в Новых Ватутинках