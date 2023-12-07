Район Новые Ватутинки

НОВЫЕ ВАТУТИНКИ ЭТО:

МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ

С творческим размахом расположенный в самом сердце Новой Москвы, окруженный живописными лесами и водоемами. Здесь каждый двор имеет свою атмосферу, колорит и уникальный дизайн.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Новоселы не только получают квартиру с отделкой "под ключ", но также могут прикрепиться к новой поликлинике в соседнем дворе и записать детей в школы и сады района.

РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Парки, футбольные поля, гимнастический центр, горнолыжные спуски, ледовые дворцы и многое другое.

Огромное внимание уделяется транспортной доступности и строительству метро.