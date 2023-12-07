Район Новые Ватутинки
БОЛЬШЕ МЕСТА
Для жизни вместе
Московская прописка
Столичные тарифы и льготы
для всех жителей района
Метро
Развитая транспортная сеть.
15 мин до МКАД по Калужскому шоссе. Начало строительства метро в 2025 году.
Школы, сады и поликлиника
Вся социальная инфраструктура
в шаге от дома
Готовая отделка
"Под ключ" в спокойных и светлых тонах
Уютные дворы
Без машин, безопасная
и безбарьерная среда
Хорошая экология
В окружении лесов и водоёмов, парк на реке
Выберите квартиру
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Заселение 15 квартала микрорайона Десна
Квартал 9: получено заключение о соответствии
Дома в Квартале 9 получили почтовые адреса
Троицкую линию метро построят до конца 2028 года
Поздравляем вас с Новым годом!
С 23 декабря 2023 года изменяются условия льготных программ ипотеки
В Квартале 9 Новых Ватутинок будет построен детский сад
В марте 2024 года в районе откроется ТЦ «Лайнер»
В школе №1392 в декабре стартует обучение программированию, которое признано ЮНЕСКО как лучший в мире проект в сфере цифровых технологий для детей
Строительство первой очереди Троицкой линии метро выходит на финишную прямую
НОВЫЕ ВАТУТИНКИ ЭТО:
МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ
С творческим размахом расположенный в самом сердце Новой Москвы, окруженный живописными лесами и водоемами. Здесь каждый двор имеет свою атмосферу, колорит и уникальный дизайн.
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Новоселы не только получают квартиру с отделкой "под ключ", но также могут прикрепиться к новой поликлинике в соседнем дворе и записать детей в школы и сады района.
РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Парки, футбольные поля, гимнастический центр, горнолыжные спуски, ледовые дворцы и многое другое.
Огромное внимание уделяется транспортной доступности и строительству метро.